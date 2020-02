OBM-Wahl: Riekewald zieht Kandidatur zurück

Franziska Riekewald wird nicht erneut bei der OBM-Wahl im März antreten. Das sagte die Linken-Politikerin am Donnerstag. Für die Überlegungen zum zweiten Wahlgang sei ausschlaggebend gewesen, mit welchem Kandidaten die "kommunalpolitischen Vorstellungen am besten umgesetzt werden" können. Das sei nur mit dem Kandidaten Burkhard Jung umsetzbar. In welcher Form das nun die Wahl am 1. März beeinflusst wird sich zeigen. Auch die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen könnte die Wahl in Leipzig beeinflussen.