Öffentlichkeitsfahndung – Offenbar bewaffneter Radebeuler weiter auf der Flucht

Am Samstag Morgen gegen 07.15 Uhr gingen Beamte des Polizeireviers Meißen einem Hinweis nach, wonach ein mit Haftbefehl Gesuchter (43) in Radebeul auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Weintraubenstraße gesehen wurde.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, war er bereits verschwunden. Daraufhin überprüften die Beamten mögliche Aufenthaltsorte des 43-Jährigen. Im Verlauf des Vormittags entdeckte ein Streifenteam den Mann mit einem BMW der 3er Reihe in Krögis. Der Gesuchte bemerkte die Beamten und flüchtete mit seinem Wagen in Richtung Nossen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.

Ein weiteres Streifenteam machte den BMW auf der Taubenheimer Straße in Ullendorf (Klipphausen) ausfindig und wollte ihn stoppen. Der 43-Jährige fuhr jedoch auf einen Polizisten zu und rammte ein Dienstfahrzeug. Gleichzeitig feuerte er mit einer bislang unbekannten Waffe auf die Beamten. Ein Polizist machte daraufhin von seiner Dienstwaffe Gebrauch und traf den Wagen des 43-Jährigen.

Der Mann fuhr noch einige hundert Meter, musste das Fahrzeug dann aber stehen lassen und flüchtete zu Fuß in ein ehemaliges Möbelhaus an der Taubenheimer Straße. Die Aufforderung, stehen zu bleiben sowie die Warnschüsse der Polizeibeamten ignorierte der Mann. Er versteckte sich in dem Gebäudekomplex.

Polizeibeamte umstellten daraufhin das Areal und zogen Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen sowie einen Polizeihubschrauber hinzu. Eine sukzessive Absuche des Komplexes blieb ohne Erfolg. Der Aufenthaltsort des 43-jährigen Mannes aus Radebeul ist aktuell nicht bekannt.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um Mike Welzel aus Radebeul. Der 43-Jährige ist ca. 180 cm groß, hat ein scheinbares Alter von 45 Jahren und kurze dunkelblonde Haare.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Mannes geben? Hinweise nimmt die Dresdner Polizei unter der Rufnummer

(0351) 483 22 33 entgegen.

Hinweis: Es muss davon ausgegangen werden, dass der Mann bewaffnet ist. Eine potentielle Gefahr ist nicht auszuschließen.