Öffentlichkeitsfahndung – Wo ist Peter K. aus Pirna

Dresden - Die Polizeidirektion Dresden fahndet öffentlich nach dem vermissten Peter K. aus Pirna.

Der 66-Jährige hatte am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages das Krankenhaus in Pirna verlassen, obwohl eine weitere Behandlung notwendig gewesen wäre. Ein hilfloser Zustand des Mannes kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Zudem hat der Vermisste Orientierungsprobleme. Bisher kehrte er auch nicht zu seiner Wohnung in Pirna Copitz zurück.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Hinweise, wo sich der Vermisste befindet.

Der Vermisste ist etwa 185 cm groß und schlank. Er sieht etwas jünger aus, etwa 50 bis 60 Jahre. Er hat graue Haare sowie einen Vollbart. Als er das Krankenhaus verließ, trug er eine schwarze Hose sowie eine schwarze Sweatjacke mit weißem Aufdruck.

Die Polizei fragt:

Wer hat Peter K. seit dem 26.12.2017 gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.