Ökolöwe baut Pop-Up-Radstreifen

Wer als Fahrradfahrer von Lindenau in die Innenstadt will, der muss an so manchem Gefahrenpunkt vorbei. In den Augen des Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V. gehört auch die Strecke am Ranstädter Steinweg dazu, also der Abschnitt zwischen Thomasiusstraße und Goerdelerring. Nach Zählungen kommen hier täglich 6000 Fahrradfahrer vorbei. "An dieser Stelle müssen Fußgänger und Radfahrer zusammen auf den schmalen Gehweg - das ist für eine Haupt-Verkehrsroute für Fahrradfahrer nicht hinnehmbar. Mit unserer Aktion wollen wir zeigen, dass genug Platz vorhanden ist", sagt Tino Supplies, Verkehrspolitischer Sprecher des Ökolöwen.