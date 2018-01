In der zweiten Folge von "Offbeat" nehmen wir die Band "Heisskalt" mal etwas genauer unter die Lupe. 2018 sind die drei Schwaben in ihr achtes Bandjahr gestartet - doch was verbirgt sich alles unter der Oberfläche der Band? Ein Gedankenaustausch über Live-Alben, Musikgeschäft und Excel-Tabellen.