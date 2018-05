Am 28. April fand das MusicMatch Festival & Konferenz zum dritten Mal in der Dresdner Neustadt statt. An diesem Wochenende diskutieren nationale und internationale Musiktreibende über die Musikbranche und was sie braucht - vor allem hier in Sachsen. Nach den Panels präsentierten sich 14 Bands in fünf Dresdner Clubs.

Was genau beschäftigt die sächsische Musikbranche und was geht eigentlich so auf Sachsens Bühnen?!