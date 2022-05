Offene vs. geschlossene Küche – man muss sich eben entscheiden

Für viele Menschen in Deutschland ist die Küche einer der wichtigsten Räume im gesamten zu Hause. Denn hier wird meist nicht einfach nur Essen zubereitet und gegessen, sondern die Küche ist auch ein Raum, in dem sich Freunde und Familie begegnen. Hier wird gekocht, gelacht, geweint oder gefeiert. Dieser Raum ist meist das Herz des Hauses, beziehungsweise der Wohnung. Deshalb wird bei der Einrichtung der Küche besonders viel Wert auf eine hochwertige Ausstattung gelegt. Aktuell liegen vor allem offene Küchen im Trend. Doch sind die wirklich so viel besser als geschlossene Küchen? Das gilt es bei der Wahl der Küche zu beachten.

Offene Küchen kommen wieder in Mode Eigentlich war die geschlossene Küche Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende lang vorherrschend. Natürlich gibt es solche Küchen, wie wir sie heute kennen, noch nicht so lange. Trotzdem kann man das Lagerfeuer in der Steinzeit schon als eine Art Vorläufer der heutigen offenen Küche ansehen.

Hier wurde ebenfalls nicht nur gekocht und gegessen, sondern das Feuer hielt auch wilde Tiere von der Familie fern. Vielleicht fühlen wir uns heute deshalb so wohl und behütet in der Küche, vor allem in einer offenen.