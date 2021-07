Offizieller FKK-Strand am Cossi gefordert

Leipzig- Der Cospudener See in Leipzig ist seit Bestehen ein beliebtes Badegewässer, insbesondere für FKK-Anhänger. Bisher verteilten diese sich zwanglos um den See. Im April wurde eine Petition gestartet, um einen bestimmten Strandabschnitt des Cospudener Sees ganz offiziell für die Freikörperkultur auszuschreiben.