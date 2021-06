Olympia-Bahn wirbt für Leipziger Spitzensportler

Aktuell ist aus sportlicher Sicht noch die Fußball Europameisterschaft in aller Munde. Aber das nächste Sport-Großereignis steht schon in den Startlöchern, nämlich die Olympischen Spiele in Tokio. In fünf Wochen geht es in Japan los - und dann auch mit Sportlern aus Leipzig. Passend dazu fährt seit wenigen Tagen eine Straßenbahn mit Gesichtern der Spitzensportler herum. Was es damit auf sich hat, sagt Katharina Baum von der Olympiasport Leipzig GmbH.