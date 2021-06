Olympia kann kommen: Athleten offiziell verabschiedet

Leipzig - Die 32. Auflage der Olympischen Spiele steht kurz bevor. Nachdem die Athletinnen und Athleten sich aufgrund der Pandemie ein Jahr länger gedulden mussten, werden in vier Wochen nun über 11.000 Sportlerinnen und Sportler an den Start gehen. Darunter rund 400 aus Deutschland. 14 von ihnen kommen aus Leipzig. Doch bevor sie nun die Reise nach Tokio antreten, wurden sie am Donnerstagabend offiziell verabschiedet.