Olympiaball in den Startlöchern

Im letzten Jahr sammelten Leipzigs Sportler bei Europa- und Weltmeisterschaft 8 Gold, 8 Silber und 6 Bronzemedaillen - eine stattliche Bilanz, die die erfolgreiche Arbeit des Olympiastützpunktes bestätigt. Auf den Weg nach Tokio will sich auch Marie Pietruschka machen. Die 24-Jährige Schwimmerin feierte bereits mit der Staffel Erfolge und will sich nun auch mit der Teilnahme bei den olympischen Spielen einen Traum erfüllen. In Leipzig findet Sie dazu alle Vorraussetzungen.

Knapp 500 Gäste werden am 29. Februar zum Olympiaball in der Kongresshalle erwartet, die es sicher alle kaum abwarten können, bis die Olympischen Sommerspiele endlich am 24. Juli eröffnet werden.