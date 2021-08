Olympiagold für Dresdner Kanuten um Tom Liebscher

Der deutsche Kajak-Vierer hat zum Abschluss der olympischen Kanu-Wettbewerbe Gold geholt. Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke konnten damit die dritte Medaille im Kanu-Rennsport für Deutschland holen. Sechs bis sieben Medaillen waren die Zielvorgabe gewesen.

Liebscher wird am Montagabend zurück in Dresden erwartet. SACHSEN FERNSEHEN Dresden berichtet darüber am Dienstag in der Drehscheibe Dresden.