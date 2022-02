Olympische Winterspiele – Shorttrackerin Anna Seidel ausgeschieden

Medienberichten zufolge ist Anna Seidel in ihrem Viertelfinale über 1500 Meter in Peking gestürzt. Und zwar am Mittwoch vier Runden vor dem Ziel. Das bedeutet das Aus für die Dresdnerin bei den diesjährigen Olympischen Winterspielen. Die 23-jährige Vize-Europameisterin 2021 im Shorttrack nahm, nach ihrer schweren Verletzung im vergangenen Jahr, zum dritten Mal in ihrer Karriere bei Olympia teil.

Mehr über Anna Seidel: www.sachsen-fernsehen.de