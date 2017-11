Online-Portal zu Rechtsberatung „made in Dresden“ geht an den Start

Dresden – Genau genommen handelt es sich bei „Recht problemlos“ um eine Online-Plattform mit Videos rund um juristisches Wissen, Tipps und Tricks. Video-Tutorials, also Erklär-Filme, fassen Expertenwissen zu verschiedenen Rechtsfragen zusammen. Initiiert hat das Portal der Dresdner Rechtsanwalt Dr. Klemens Rasel. Zum Thema Familienrecht hat er unter anderem die renommierte Dresdner Anwältin Karin Meyer-Götz ins Boot holen können.

Wie formuliere ich eine Kündigung? Wie widerspreche ich einem Bußgeldbescheid? Was muss ich ab Januar im Baurecht beachten? Und wie kann ich unnötige Probleme bei einer Scheidung vermeiden? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt das juristische Internet-Portal „Recht problemlos“. Hier erklären Anwälte und Experten in Video-Tutorials fachlich korrekt und verständlich formuliert, wie man rechtliche Alltagsprobleme meistern. Ergänzend stehen geprüfte Checklisten und Formularmuster zum Download bereit.

Initiiert hat das Portal der Dresdner Rechtsanwalt Dr. Klemens Rasel. Er ist seit fast 30 Jahren als Anwalt tätig und hat sich vor allem auf Arbeits- und Baurecht spezialisiert. „Viele Unternehmer sind mit der Flut ständig neuer Gesetze, Verordnungen und einer ausufernden Rechtsprechung schlicht überfordert“, erklärt Dr. Rasel. „Hier am Ball zu bleiben ist neben dem Alltagsgeschäft kaum mehr möglich. Es gibt zeitraubende Seminare, teure Fachbücher im Juristendeutsch, und wer stundenlang im Internet recherchiert hat, weiß am Ende nicht, ob er eine rechtssichere Antwort gefunden hat.“

„Video-Tutorials sind die Zukunft. Ob Computerproblem oder Kochrezept – wer etwas wissen möchte, sucht nach „Erklärvideos“ im Internet“, so Peter Musil, der als erfolgreicher

Unternehmer und Mitgeschäftsführer der Produktionsfirma vor allem den Vertrieb betreut. „Filme zu Rechtsfragen gibt es im Netz zwar wie Sand am Meer. Aber wer schon einmal versucht hat, in diesem Sammelsurium eine rechtssichere Antwort auf sein Problem zu finden, weiß, wie frustrierend und zeitraubend das werden kann. Mit dem Portal „rechtproblemlos.de “ wollen wir Abhilfe schaffen und nur wirklich geprüftes Expertenwissen bereitstellen.“

Zusammenarbeit mit Experten verschiedener Rechtsgebiete

Darum arbeitet „Recht Problemlos“ mit ausgewiesenen Experten auf dem jeweiligen Rechtsgebiet zusammen. Zum Thema Familienrecht zum Beispiel konnte das Team die renommierten Dresdner Anwältinnen Karin Meyer-Götz und Dr. Arlette Heidrich gewinnen. Frau Meyer-Götz wird vom Focus Magazin seit Jahren als Top Anwältin zum Thema Familienrecht und Erbrecht ausgezeichnet. „Die Idee eines juristischen Portals mit einer klaren Sprache hat mich von Anfang an überzeugt“, erklärt Karin Meyer Götz ihr Mitwirken im Expertenteam von „Recht Problemlos“. „Juristen sprechen oft eine komplizierte Sprache. Die Video-Tutorials sind für Laien verständlich und bringen die Dinge auf den Punkt.“