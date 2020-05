Online Shopping für kurvige Frauen: Traumoutfit bequem von der Couch aus

An dem orientieren, was man kennt

Eine Studie der Mode-Suchmaschine Lyst fand heraus: Dresden ist modeaffin - und beim Shoppen legen die Sachsen besonderen Wert auf Qualität. Dabei ist es natürlich spannend, sich online nach neuen und aufregenden Kleidungsstücken umzusehen. Wer sichergehen möchte, dass die Kleidung nachher auch wirklich passt, der greift jedoch lieber zu Basic-Teilen. Bei einem simplen T-Shirt oder Pullover ist es einfach, einzuschätzen, ob er am Ende den Wünschen entspricht. Auch tut man gut daran, sich an Teilen zu orientieren, die man bereits besitzt oder von deren Schnitt man weiß, dass er der Figur schmeichelt. Wer ein ähnliches Kleidungsstück nachkauft, muss weniger Sorge tragen, dass es am Ende doch nicht gefällt. Um herauszufinden, ob ein Teil größer oder kleiner ausfällt, ist es oft hilfreich, sich Kunden-Bewertungen und Kommentare durchzulesen. So erfährt man häufig auch Zusätzliches über Stoffe, Farben und Schnitt.

Models genau anschauen

Anhand der abgebildeten Models erkennt man häufig schon, ob die Kleidung am Ende so aussehen wird wie auf den Fotos. Haben die Frauen natürliche Kurven oder sieht es so aus, als wäre deren Körper nachträglich glatt retuschiert worden? Ist Letzteres der Fall, wird die Mode vermutlich an Ihnen später anders aussehen als im Katalog abgebildet. Außerdem ist es hilfreich, sich an der Figur der Models zu orientieren, um Größen und Schnitte einzuschätzen. Hat das Model ähnliche Proportionen wie man selbst, dann ist die Chance höher, dass einem die Kleidung auch an sich selbst gefallen wird. Besonders nützlich sind Hinweise über die Körper- und Konfektionsgrößen der Models, die in manchen Katalogen zusätzlich angegeben werden.