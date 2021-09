Online-Umfrage zum Fahrrad in Chemnitz

Chemnitz- Passend zur bevorstehenden Kampagne Stadtradeln können Sie ab sofort an einer Online-Umfrage bezüglich des Fahrradklimas in Chemnitz teilnehmen.

In dem Fragebogen sollen persönliche Erfahrungen und Eindrücke von den Teilnehmenden eingeholt werden. Hintergrund der Umfrage ist die Vermutung, dass das Fahrrad in Chemnitz als umweltfreundliche Mobilitätsalternative großes Potenzial birgt, andererseits dieses Potenzial bislang nicht oder nur unzureichend ausgeschöpft wird. Zusätzlich sollen auch Themen, wie die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sowie Erwachsenen auf Fahrradwegen der Stadt näher in den Fokus rücken. Teilnehmen können Sie auf der Website der Stadt.