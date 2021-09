Vom 25. bis 26.09. findet erstmals das Shopping-Festival OPEN CITY LEIPZIG statt.

OPEN CITY LEIPZIG sorgt dafür, dass sich Leipzigs Innenstadt am 25. und 26. September 2021 in eine Erlebnismeile verwandelt. Neben den Aktionen von 500 Geschäften, Restaurants und Cafés kommt noch viel mehr in die riesengroße Einkaufstüte: 40 Modenschauen, dazu 25 Stunden Livemusik von regionalen Künstlern, einen historischen Handwerkermarkt, einen Wochenmarkt, ein Erntedankfest und unzählige kulinarische Überraschungen.