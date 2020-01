Opernball-Initiator Frey äußert sich zu Vorwürfen

Dresden - Am 7. Februar ist es soweit: der 15. SemperOpernball zieht alle Blick auf Dresden. Im Vorfeld gibt es jedoch harsche Kritik an der Verleihung des Ehrenpreises "St. Georgs Orden". Abd al-Fattah as-Sisi, ein ägyptischer Politiker mit diktatorischen Herrschaftsstil, bekam am Wochenende den Preis von Opernball-Initiator Hans-Joachim Frey in Ägypten verliehen. Dies ruft nun Kritik hervor und lässt Fragen offen, welche es nun zu klären gilt.