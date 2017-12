Ordnerschulung für die Menschenkette

Rund um den 13. Februar wird eine Vielzahl an Aktionen und Veranstaltungen in Dresden organisiert. Eine davon ist die Menschenkette, die sich wie in den letzten Jahren mit mehr als 10.000 Menschen um die Innenstadt bilden soll.

Dafür benötigt die Landeshauptstadt Dresden und die Arbeitsgruppe 13. Februar Unterstützung von engagierten Freiwilligen aus Vereinen und Institutionen, die als Ordner beim Aufbau und der Sicherung mitwirken. Aufgerufen sind Erwachsene, die am 13. Februar 2018 zwischen 16 und 18:30 Uhr Zeit haben.

Dazu findet am Mittwoch, 13. Dezember 2017, 18 bis 19 Uhr, im Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, Raum 3-013, eine Schulung statt. In Der Veranstaltung wird über die Organisation und Durchführung der Menschenkette informiert. Interessierte können sich bis zum 11. Dezember unter www.dresden.de/ordner oder telefonisch unter 0351-4882069 für die Schulung anmelden.

Alle Fragen hierzu können außerdem per Mail (13februar@dresden.de) gestellt werden.