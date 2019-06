Chemnitz- Am Sonntag findet in der St. Petrikirche in Chemnitz ein Konzert mit Orgel und Gesang statt.

Die Dresdner Musikerinnen bringen Arien und Duette von Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn-Bartoldy, Cesar Franck und Orgelwerke von Franz Liszt, Gerard Bunk und Gabriel Fauré zum Klingen. An der Orgel spielt Irute Budryte-Kummer.

Start ist um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro (ermäßigt 8 Euro). Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.