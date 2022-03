Orgel-Konzert für die Ukraine in der Kreuzkirche

Die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Johannes-Kreuz-Lukas Dresden veranstaltet am 11. März einen Benefiz-Orgelabend in der Dresdner Kreuzkirche zugunsten der Betroffenen des Krieges in der Ukraine. Für eine Stunde werden unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach oder Felix Mendelssohn Bartholdy auf der großen Jehmlich-Orgel gespielt. Matthias Eisenberg, Kreuzorganist Holger Gehring, Frauenkirchenorganist Samuel Kummer und Domorganist Sebastian Freitag werden für die musikalischen Darbietungen sorgen. Die Veranstaltung wird um 20 Uhr beginnen. Tickets sind online sowie an der Konzertkasse erhältlich. Der Erlös für die Veranstaltung soll an den "Partnerschaft für Osteuropa e.V." gehen, der sich humanitär für die ukrainische Bevölkerung im Kriegsgebiet einsetzt.