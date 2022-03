Schneller Umbau der Energiewirtschaft gefordert

Die Bundesregierung prüft beschleunigte Planungsverfahren beim EEG-Ausbau. «Um die Klimaziele zu erreichen, müssen wir beim Ausbau der Erneuerbaren dreimal besser sein, dies war der Stand zu Jahresbeginn. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen prüfen wir, wie wir Planungsprozesse beschleunigen können, um den flächendeckenden Ausbau der Erneuerbaren Energien voran zu bringen», sagte der Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, Michael Kellner, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Der Politiker war am Dienstag Teilnehmer bei einer Konferenz zur Infrastrukturentwicklung der ostdeutschen Kohlereviere in Cottbus.