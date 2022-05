Ostbeauftragter schlägt Grunderbe für alle vor

Eigentum zu bilden sei für einen Großteil der Bevölkerung nicht mehr möglich, vor allem in den Metropolen, sagt Schneider in einem Interview der Funke Mediengruppe am Donnerstag. Die Ungleichheiten würden von Generation zu Generation wachsen. Das Grunderbe wäre ein interessantes Instrument, um diese Entwicklung aufzuhalten und Startchancen in das Berufsleben gerechter zu gestalten, sprach er weiter. Wer nichts habe, kann nur schwer etwas zurücklegen und ein Vermögen aufbauen.