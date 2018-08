Ostdeutscher Sparkassenverband zieht Halbjahresbilanz

Berlin- Am Dienstag wurden in Berlin die aktuellen Geschäftszahlen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes vorgestellt. Daraus geht hervor, dass die Kreditvergabe in den neuen Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen ist. Im ersten Halbjahr 2018 wurden bereits 5,4 Milliarden Euro an Privat- und Geschäftskunden ausgezahlt.