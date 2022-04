Am Samstag, den 16.April 2022, findet der Ostermarsch unter dem Motto „Ja zum Frieden! Nein zum Krieg!“ statt. Der Auftakt ist um 11 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz und anschließend folgt eine Demonstration durch die Innenstadt. Diese Friedensdemonstrationen finden in ganz Deutschland statt.

Quelle: dpa