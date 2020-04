4. Beitrag: Informationen für Schließfach-Inhaber

Auch in der Sparkasse Chemnitz sind einzelne Standorte zum Schutz vor Corona vorübergehend nicht für Kunden geöffnet.

Die Mitarbeiter in diesen Filialen sind dennoch für Sie per Telefon, E-Mail oder online erreichbar.

Auch wenn einzelne Filialen aktuell nicht von Kunden betreten werden können, so ist der Zugang zu den Schließfächern gewährleistet.

Unter der Telefonnummer 0371 99 50510 werden für Schließfach-Inhaber einer geschlossenen Filiale ein konkreter Termin für den Zugang vereinbart.

Auf der Internetseite www.spk-chemnitz.de, können Sie prüfen ob die Filiale, in der sich Ihr Schließfach befindet, geöffnet hat. Auf der Corona-Sonderseite finden Sie eine Übersicht aller geöffneten Standorte.