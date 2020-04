Ostern: Ausgangsbeschränkungen in Sachsen eingehalten

Dresden- Im ersten Pressebriefing nach Ostern am 14.04.2020 informieren Gesundheitsministerin Petra Köpping und Innenminister Roland Wöller darüber, wie sich die Osterzeit auf die Ausbreitung des Coronavirus ausgewirkt hat.

Aktuell sind 3.915 Erkrankungen am Coronavirus in Sachsen verzeichnet. Das sind 113 Personen mehr als am gestrigen Tag.

Roland Wöller bedankt sich bei der sächsischen Bevölkerung dafür, dass die aktuell herrschenden Ausgangsbeschränkungen eingehalten wurden sind. Er betont, dass dies eine harte Zeit ist, in der wir zusammenhalten müssen und freut sich über die Unterstützung der Bevölkerung.