Osteuropa-Konflikt – Wieder Erhöhung der Gaspreise?

Auf Nachfrage von SACHSEN FERNSEHEN teilt SachsenEnergie schriftlich mit, dass die Auswirkungen auf die Lage hinsichtlich Wirtschaft und Energiesektor aufgrund äußerst dynamischer Entwicklungen derzeit nicht vorhersehbar seien. "Sollten Gaslieferungen aus Russland tatsächlich ausbleiben bzw. nur eingeschränkt erfolgen – wovon wir derzeit noch nicht ausgehen - haben die USA bereits zusätzliche LNG-Lieferungen in Aussicht gestellt, um die Erdgasversorgung in Europa zu jeder Zeit sicherzustellen. Diese LNG-Lieferungen können einen Teil der Ausfälle kompensieren.", so SachsenEnergie. Bei LNG handelt es sich um liquides Erdgas.