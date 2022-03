Owsjannikowas zu Geldstrafe verurteilt nach Protest im russischen Fernsehen

Owsjannikowa wurde einen Tag nach ihrer Protestaktion laut Medienberichten zufolge zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel (226 Euro) verurteilt.

Dem russischen Nachrichtenportal "93.ru" zufolge soll die Journalistin in der Nacht zu Dienstag zu einer Polizeistation in Moskau gebracht worden sein. Ihr Anwalt habe keinen Kontakt zu ihr und wüsste auch nicht, wo genau sie festgehalten werde, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag mitteilte. Stunden später tauchte ein Foto im Netz auf, dass Owsjannikowa in einem Gerichtssaal zeigt. Vor Gericht soll sich Owsjannikowa zu "nicht schuldig" bekannt haben. Sie sei überzeugt, dass Russland ein Verbrechen begehe, sagte sie gegenüber AFP.

Inzwischen sei die Journalistin wieder auf freiem Fuß. Vorerst. Noch immer droht eine Anklage auf Grundlage des neuen Mediengesetzes. Dieses stellt "Falschaussagen" gegenüber dem russischen Militär unter Strafe - mit bis zu 15 Jahre Gefängnis.

In einem Video, dass sie vor der Aktion aufgenommen hat und das von einer Menschenrechtsgruppe veröffentlicht wurde, sagte Owsjannikowa, dass sie die Tochter eines Ukrainers und einer Russin sei. Sie habe sich selbst mit Kremlpropaganda beschäftigt und schäme sich jetzt dafür. "Was in der Ukraine geschieht, ist ein Verbrechen.", sagte sie. "Es liegt an uns, diesen ganzen Wahnsinn zu beenden.", sagte Owsjannikowa weiter.