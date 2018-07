Paddler aufgepasst: Schleuse Connewitz geschlosen

Grund ist der niedrige Wasserstand, ausgelöst durch die langanhaltende Trockenheit in Leipzig. Die Schleuse ist in erster Linie für den Wassertourismus auf der Pleiße wichtig. Sobald sich die Durchflussmenge erhöht, wird die Schleuse wieder in Betrieb genommen. Die Schleuse Cospuden ist von dieser Maßnahme nicht betroffen. Die Schleuse Connewitz ist Bestandteil der Wehranlage Connewitz.