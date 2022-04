Paket für die Tourismuswerbung

Sachsen- Die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen hat jetzt ein Maßnahmenpaket für die Tourismuswerbung im In- und Ausland vorgestellt. Zum Paket gehören zwei große Veranstaltungen mit internationalen Reise-Einkäufern. So plant die Tourismusgesellschaft Sachsen einen Workshop im September, an dem rund 100 internationale Reiseeinkäufer aus zehn vorrangig europäischen Ländern, darunter Polen, Tschechien, Österreich, der Schweiz, Italien, Großbritannien, den Niederlanden, aber auch den USA mit zirka 50 Partnern der sächsischen Tourismusbranche zusammenkommen. Neben einem Fachkongress in Dresden finden auch zahlreiche Exkursionen in die Urlaubsregionen Sachsens statt.