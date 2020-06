Palais.Kino – Mond an – Film ab

Das anlässlich des 10-jährigen Palais Sommer Jubiläums im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Format Palais.Kino soll auch in Zeiten der Krise fester Bestandteil des Dresdner Kunst- und Kulturfestivals im Park des Japanischen Palais bleiben.

Insgesamt sollen 33 ausgewählte Filmwerke gezeigt werden. Diese werden in Kategorien wie Filmklassiker, Neuer deutscher Film, Musik im Film und viele mehr unterteilt. Einige Filmabende werden berühmten Schauspielern oder Regisseuren gewidmet. So wird zB. am 25. Juli das vierfach mit dem Oscar und zahlreichen weiteren Filmpreisen ausgezeichnete Werk "Million Dollar Baby" anlässlich des 90. Geburtstags des Regisseurs und Hauptdarstellers Clint Eastwood gezeigt.