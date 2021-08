Papiertonnen in Brand gesetzt

Im Leipziger Stadtteil Zentrum Südost sind mehrere Papiertonnen an verschiedenen Orten in Brand gesetzt worden. Die Täter sind noch unbekannt. Durch die Feuerwehr konnten die Brände gelöscht werden. Noch am gleichen Abend wurde in der Tarostraße eine mobile Toilette angezündet, wobei der Innenbereich der Toilette beschädigt wurde. Die Kosten des entstandenen Sachschadens konnten bisher noch nicht abschließend beziffert werden. Die Polizei hat nun die Ermittlung wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen.