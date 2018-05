Parade der Vielfalt kämpft für Inklusion in Dresden

Stange, Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst. Am Hauptbahnhof endet die Parade und wird in Chemnitz fortgesetzt.

„Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr die Parade der Vielfalt sowohl in Dresden, als auch bei uns in Chemnitz gemeinsam feiern. Zusammen erreicht man immer mehr“ so die Beauftragte für Menschen mit Behinderungen der Stadt Chemnitz, Petra Liebetrau. In Chemnitz werden neben der Parade der Vielfalt, die am Hauptbahnhof Chemnitz um 15 Uhr startet, auch weitere Veranstaltungen angeboten. Am Chemnitzer Neumarkt gibt es ein buntes Vielfaltsprogramm mit künstlerischen Darbietungen und Gemeinschaftsaktionen.