Park in Paunsdorf wird naturnah

In den vergangen 11 Jahren war der Park geschlossen. Durch die "Verwilderung" entstand eine umfangreiche Artenvielfalt sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren. In Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Leipzig konnte im Einklang mit den Neuerungen diese Vielfalt erhalten bleiben. Die Besonderheiten, auf die bei der Umgestaltung geachtet wurden, sind die natürlichen Lebensräume der Tiere zu erhalten. Wie zum Beispiel mit sogenannten Benjeshecken, das sind Äste, die zwischen Balken hochgestapelt werden. Dies ist ein angenehmer Lebensraum für Igel und in Insekten.