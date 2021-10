Parken an den Flughäfen Dresden & Leipzig/Halle

Die Herbstferien stehen vor der Tür und das bedeutet auch Urlaubszeit. Eine Woche Parken ist am Flughafen Dresden mit 15 Euro am günstigsten. Auch am Flughafen Leipzig/Halle kostet das Parken für Urlauber*innen nur 20 Euro pro Woche. Gerade an Flughäfen und Bahnhöfen ist der Parkraum nicht nur teuer, sondern zusätzlich knapp. Am Flughafen Frankfurt am Main ist das Parken für Flugreisende mit 210 Euro pro Woche am höchsten in Deutschland.