PARK(ing)-Day: Parkplätze werden zu Kreativflächen

Den Parking-Day gibt es weltweit seit 2005 und seit wenigen Jahren auch in Leipzig. Organisiert wird er in der Messestadt vom Umweltbund Ökolöwe. Hier folgten rund 25 Vereine und Anwohner dem Aufruf und verwandelten kurzerhand ihre freien Park- in Kreativflächen. Der Umweltbund setzt sich für flächensparende Verkehrsmittel ein. Ob sich diese Pläne in Zukunft umsetzen lassen könnten - und wenn ja, wie - ist allerdings noch unklar. Und so bleibt den Teilnehmern an der HTWK zumindest an diesem Freitag die Möglichkeit, ihr Wohnzimmer nach draußen zu verlegen.