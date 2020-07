Das erwartet Sie beim PARKSOMMER 2020

In diesem Jahr dürfen sich die Besucher vom 16. Juli bis 16. August erneut auf ein abwechslungsreiches Programm in den verschiedensten Facetten und Genres zwischen Jazz & Soul, Klassik, Folk, Singer-Songwriter, Poetry Slam, Kinderveranstaltungen und Yoga freuen.

2017 als Idee entstanden, veranstaltet die C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH in diesem Jahr bereits zum vierten Mal den PARKSOMMER. Ziel ist es, den Chemnitzer Stadthallenpark zu einem positiv belebten Ort zu machen. „Wir freuen uns, dass wir auch auch in dieser für die Kulturbranche so turbulenten Zeit an unserem PARKSOMMER festhalten und gemeinsam unseren Park in den Sommermomanten wieder beleben können. Gerade auch im Bewerbungsjahr zur Kulturhauptstadt 2025 ist es besonders wichtig, zu zeigen, dass Kultur im öffentlichen Raum auch in schwierigen Zeiten möglich ist und zu unserem Alltag gehören kann“, sagt Dr. Ralf Schulze, Veranstalter und Geschäftsführer der C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH.

Alle Konzerte finden wieder in lockerer, entspannter Atmosphäre rund um die kaukasische Flügelnuss im Stadthallenpark statt, in diesem Jahr unter besonderen Umständen auch mit dem geforderten Mindestabstand und den entsprechenden Hygienemaßnahmen.

Volles Sommerprogramm

72 Veranstaltungen an 28 Tagen mit rund 40 Akteuren.

Den Auftakt macht am Abend des 16. Juli das Studio W.M. – Werkstatt für Musik und Theater mit einem Konzert aus der Welt der Musicals.

Ab dem 17. Juli wird es dann bis auf den jeweiligen Montag an jedem der darauffolgenden Wochentage jeweils ab 20 Uhr ein buntes Angebot geben:

Dienstag: Jazznacht

Mittwoch: Folkmusic

Donnerstag: Klassikabend

Freitag: Poetry-Slam

Samstag: Singer-Songwriter

Samstag: Women‘s Night

Programm für die Kids

Um 17:00 Uhr gibt es von Dienstag bis Freitag ein Programm für Kinder. Hula-Tanz, Basteln, sowie Kinder-Yoga können Kinder ausprobieren und erleben.

Yoga für Alle

Ab 18 Uhr gehört der Stadthallenpark den Yogafreunden, bevor ab 20 Uhr das Abendprogramm beginnt.