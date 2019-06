Parksommer geht in die dritte Runde

Chemnitz- Laue Sommernächte und viel Musik – Genau darauf können sich die Chemnitzer freuen, denn der Parksommer steht wieder vor der Tür. Ab dem 3. Juli verwandelt sich der Stadthallenpark wieder in ein Festivalgelände mit allerlei Akteuren.

Bereits zum dritten Mal soll der „Parksommer“ wieder unzählige Besucher in die Innenstadt locken. Insgesamt werden an viereinhalb Wochen rund 40 Künstler, jeweils von Dienstag bis Sonntag, für gute Unterhaltung sorgen. Neben verschiedenen Bands, wird es auch viele sportliche Aktionen geben. Und natürlich wird auch der beliebte Poetry Slam wieder zum Zuhören einladen. Das war aber lange noch nicht alles.

Bei den Bands ist in diesem Jahr auch eine Chemnitzer Band dabei. O`Stereo war bereits am Freitag bei der Pressekonferenz dabei und gab einen kleinen Einblick auf den kommenden Parksommer. Mit dabei war ein Musikinstrument der besonderen Art

Ob die Melodica auch zum Auftritt am 3. August mit dabei sein wird, ist aktuell noch nicht sicher. Was es in diesem Jahr alles zu erleben gibt, erfahren Sie auf der Website: www.parksommer.de.