Parteien uneins über Maßnahmen gegen hohe Energiepreise

Wie schon am Vortag stritten sich die Abgeordneten in einer Aktuellen Debatte am Donnerstag im Landtag darüber, welche Rolle der russische Angriffskrieg in der Ukraine auf die Energiepreise spielt. «Es ist Putin und niemand sonst, der die Preise für Öl und Gas in nie gekannte Höhen treibt», sagte der Grünen-Politiker Daniel Gerber.

Der CDU-Redner Andreas Nowak betonte, dass die Unsicherheiten durch den russischen Angriff auf dem Energiemarkt zu sehen seien. «Natürlich gibt es keinen Engpass, sondern es ist die Sorge, wie es dort weitergeht und wie lange der Krieg dauert», sagte er.