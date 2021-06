Party ohne Maske: Distillery öffnet wieder für 200 Gäste

Bis spätestens 15 Uhr geben die Teilnehmer am Tag der Veranstaltung ihre Gurgelprobe in der Distillery ab, bereits 19 Uhr soll das Ergebnis digital vorliegen. Laut Mitteilung der Initiatoren wird das durch spezielle PCR-Pooltests ermöglicht. Die Besonderheit an den PCR-Pooltests: sie sind günstiger und schneller als einzelne PCR-Tests für alle Gäste, weil immer zehn Proben auf einmal getestet werden. Sollte eine Mischung positiv getestet werden, dann müssen die einzelnen Proben noch einmal getestet werden, um den positiven Fall identifizieren zu können.