Passion 2 – Altbewährtes und Neues für die Dinnershow 2019

Nach dem erfolgreichen Vorjahr möchten die Verantwortlichen an leidenschaftlicher Unterhaltung und Kulinarik festhalten. Die achte Dinnershow orientiert sich daher an dem Vorgänger aus dem Jahr 2018, verspricht aber komplett neue Elemente. Geschäftsführer Henrik Dantz verrät, was die Zuschauer erwarten dürfen. Trotz der neuen Show wird aber auch an bewährten Elementen festgehalten. Dazu gehören neben der Location im historischen Leipziger Stadtbad natürlich auch die kulinarischen Genüsse. Für das vorweihnachtliche Menü, sorgt einmal mehr Saxonia Catering um Chefkoch Martin Heindorf.