PASSION TROTZ(T) PANDEMIE

Mit einer ungewöhnlichen Aufführung der Johannes-Passion versammelt das Bachfest Leipzig am Karfreitag

die Welt in Johann Sebastian Bachs Thomaskirche – Die globale Bach-Community ist zum Mitsingen eingeladen





Am Karfreitag, dem 10. April, erklingt zur Todesstunde Jesu (15 Uhr) eine kammermusikalische Fassung von Johann Sebastian Bachs berühmter Johannes-Passion an dessen Grab, und die globale Bach-Community ist zum Mitsingen eingeladen. Die Übertragung erfolgt im Livestream auf dem Facebook-Channel des Bach-Archivs. MDR KULTUR und MDR KLASSIK übertragen im Netz ab 15 Uhr im Video-Livestream, zusätzlich auf Facebook und zeitversetzt im Radio um 19 Uhr sowie um Mitternacht im MDR-Fernsehen. Im Anschluss ist das Konzert in der ARD Mediathek abrufbar. Auch auf ARTE Concert wird das Konzert übertragen. Prominente Musiker u. a. aus Malaysia, Kanada, den USA, Österreich und den Niederlanden werden zugeschaltet.

Die eigentliche Passions-Geschichte wird von nur drei Musikern vorgetragen. Cembalistin Elina Albach und Schlagzeuger Philipp Lamprecht übernehmen den Part des Orchesters, und für die Choräle werden – neben den fünf Sängern in der Thomaskirche um Thomaskantor Gotthold Schwarz – Künstler und Bach-Chöre, die zum Bachfest 2020 eingeladen sind, zugeschaltet.

Johann Sebastian Bach: Johannes-Passion

Karfreitag, 10. April 2020, 15 Uhr

Live aus der Thomaskirche zu Leipzig

Video-Livestream: www.facebook.com/bacharchiv