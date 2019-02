Patriots siegen im Superbowl – So fieberte Leipzig

In der Nacht von Sonntag auf Montag schauten viele Leipziger gespannt das Match des Underdogs LA Rams gegen die favorisierten New England Patriots. Ähnlich wie RB Leipzig gegen den Rekordmeister Bayern München, doch vergleichbar mit Fußball oder anderen in Deutschland populären Sportarten ist American Football ganz und gar nicht.

Am Ende siegen die New England Patriots mit 13:3. Für einige Leipziger eine Nacht voller Emotionen beim 53. Superbowl der NFL-Geschichte.