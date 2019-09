Paunsdorf: Unbekannter stiehlt Playstation und schlägt Zeugen

Ein bisher Unbekannter stahl eine Playstation 4 Slim vom Tresen eines Jugendclubs und floh. Ein 33-jähriger Sozialarbeiter des Clubs rannte dem Täter hinterher und hielt ihn fest. Er stellte ihn zur Rede. Der Täter drohte ihm erst noch Gewalt an und wendete diese an, als der Mann das Diebesgut festhielt: Er stieß den 33-Jährigen zu Boden und schlug mehrmals gegen seinen Kopf. Anschließend lief er weg und drohte dem Sozialarbeiter sinngemäß, ihn fertig zu machen, sollte er ihm noch einmal in die Quere kommen. Zeugen sahen den Täter im Anschluss in eine Straßenbahn steigen.