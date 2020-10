Pegida, Herz statt Hetze, Tötungsdelikt – Dresden im Zwiespalt

Politikprofessor Werner Patzelt stand seinerzeit öfter in der Kritik. Er war seinerzeit Gutachter im Auftrag der AfD und hat 2019 die sächsische CDU beraten. Seiner Meinung nach hätte die Pegida-Bewegung den Vorschlag der Stadt einfach annehmen sollen.

Noch mehr Öl ins Feuer wird durch die jüngsten Ereignisse gegossen, durch den Vorfall des Tötungsdeliktes auf der Schloßstraße in Dresden durch einen Syrer. In der vergangenen Stadtratssitzung wurde das Thema ebenfalls in den Fokus gerückt. Während der Debatte mit dem Titel "Gescheiterte Integration - Kriminalität durch Migranten" sprach Frank Hannig, der für die Freien Wähler im Dresdner Stadtrat sitzt, mit seinen Erfahrungen als Rechtsanwalt.

Es bleibt ein Thema, dass die Sachsen noch immer spaltet. Herz statt Hetze hält an seiner Kundgebung am Sonntag fest. Ob die Demonstrationen der kommenden Tage friedlich ablaufen, wird sich zeigen.