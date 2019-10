Pegida und Dagegen – Demotag in Dresden

Dresden - Seit fünf Jahren demonstriert Pegida wöchentlich in Dresden. Nun feiert die Bewegung "Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes" am 20. Oktober auf dem Neumarkt den 5. Jahrestag. Tausende Teilnehmer, auch aus den Nachbarländern Tschechien, Österreich, Italien und Belgien, werden erwartet.

Als Gegenprotest finden in Dresden mehrere Demonstrationen und Kundgebungen unter dem Motto „Herz statt Hetze - Mit.Menschen.Würde“ statt. Es kommt in der Innenstadt immer wieder zu Verkehrseinschränkungen. Die Wilsdruffer Straße ist bis 20 Uhr komplett gesperrt .



