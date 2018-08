Pellmann erteilt bei Sommertour einer Rot-Schwarzen Koalition in Sachsen die Absage

Pellmann hält Rot-Schwarze Koalition für unrealistisch

Im nächsten Jahr stehen Landtagswahlen in Sachsen an. Die Sommertour ist auch eine gute Möglichkeit die ersten Stimmen für sich zu sichern. Vor wenigen Tagen sorgte der Schleswig – Holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther bei einem Interview in der Rheinischen Post dabei schon für Aufsehen. Seiner Meinung nach wäre eine Koalition der CDU mit der Linkspartei durchaus realistisch, sollte es keine andere Mehrheit geben. Diesen Gedanken steht Pellmann in Sachsen allerdings skeptisch gegenüber.

Doch bevor am 1. September 2019 gewählt wird, stehen noch andere Themen auf der Agenda. Durch seine Mitgliedschaft im Bildungsausschuss, will Pellmann das Thema Bildung mit der Kommunalpolitik verknüpfen und sich besonders für den Ausbau von Schulen einsetzen. Inwieweit das in seinem Wahlkreis zu spüren sein wird, bleibt abzuwarten.