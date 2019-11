Pendler aufgepasst: Erhebliche Einschränkungen zwischen Leipzig und Halle

Pendler aufgepasst! Ab Ende des Monats müssen sich Reisende, die mit dem Zug zwischen Leipzig und Halle unterwegs sind, auf größere Einschränkungen bereit machen. Laut einer Information der Deutsche Bahn, ist der Hauptbahnhof in Halle vom 28. November bis zum Morgen des 2. Dezembers komplett gesperrt. Bereits ab dem Abend des 25. November soll es auf der Strecke zwischen den beiden Großstädten zu größeren Einschränkungen kommen. Ein Schienenersatzverkehr wird mit Bussen ermöglicht. "Bereits im Vorfeld sind alle Fahrplanänderungen in den elektronischen Fahrplan eingearbeitet worden und bei Online-Reiseauskünften (Internet, DB Navigator), in Reisezentren, Agenturen oder an den Fahrkartenautomaten abrufbar", so die Deutsche Bahn.