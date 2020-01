PeotrySlam „Sturzlage“ in der SLUB

Dresden - Wir leben in einer Zeit ständiger Veränderungen. Frühere Weltbilder und Zuschreibungen scheinen mit neuen zu konkurrieren. Die alte Frage nach der eigenen Identität im Durcheinander der Welt ist aktueller denn je. Diesem Thema widmet sich in kreativer Form der PoetrySlam „Sturzlage“ – erstmalig in der SLUB!